Diario Qatar 2022 | day 12 | festa Corea del Sud | batte CR7 e vola agli ottavi A casa l’Uruguay di Suarez

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Doha – La fase ai gironi dei mondiali si chiude con dei risultati, tanto per cambiare, inaspettati. Ladel Sudil Portogallo per 2-1 e, a discapito delche ottiene la vittoria di Pirro per 2-0 contro il Ghana per 2-0. In serata la Svizzera3-2 la Serbia: quest’ultima chiude ultima nel girone, mentre gli elvetici per un soffio non si prendono il primo posto. Il Camerun scrive una pagina di storia, avendo la meglio sul Brasile per 1-0.del Sud-Portogallo 2-1 Gioca da punta Ricardo Horta, che trova il vantaggio su grande discesa dell’ex milanista Dalot, positivo nel primo tempo. A reggere la difesa ci pensa il 38/enne Pepe, che si fa coinvolgere però nella topica finale. Il ct vorrebbe vincere e schiera ...

