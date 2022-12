Bianca Atzei e Stefano Corti svelano sui social il nome del loro bambino

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo le varie speculazioni, finalmente,hanno rivelato come intendono chiamare ilprimogenito. L'annuncio è stato dato suipoco fa e ha emozionato i fan della coppia. Ecco cosa hanno detto.

A un mese dal parto, la coppia formata dae Stefano Conti ha rivelato il nome del bambino che aspettano. Un mese fa a Verissimo avevano annunciato il sesso del bambino con una dolce sorpresa e sui social, la futura mamma aveva ...Tags: brasile gfvip gianmariacoccoluto grandefratellovip gravidanza incinta marianarodriguez pregnant sudamerica supervivientes Articolo precedentesvela il nome scelto per il figlioDopo le varie speculazioni, finalmente, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno rivelato come intendono chiamare il loro primogenito. L'annuncio è stato dato sui social poco fa e ha emozionato i fan della ...La cantante Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti hanno rivelato come hanno deciso di chiamare il bambino che nascerà tra un mese.