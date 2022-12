Ucraina | ucciso e trovato in una fosa comune lo scrittore per bambini Vakulenko

la Repubblica

Volodymyr Vakulenko era uno di quei personaggi scomodi, da eliminare, un intellettuale che si è sempre schierato per l'indipendenza dell'. Partecipò alla Rivoluzione della dignità nel 2014, ...Volodymyr Vakulenko era uno di quei personaggi scomodi, da eliminare, un intellettuale che si è sempre schierato per l'indipendenza dell'. Partecipò alla Rivoluzione della dignità nel 2014, ... Guerra in Ucraina, ucciso a Izyum lo scrittore per bambini Prima che i russi venissero a prenderlo a casa aveva seppellito il suo diario nel giardino di casa, sotto il ciliegio. Poche pagine scritte fitte che si chiudevano con una frase: "Ogni ...Un civile è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti negli attacchi russi di ieri in Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente… Leggi ...