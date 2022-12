Trovati altri due corpi | salgono a dieci le vittime della frana di Ischia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Duesono stati individuati a Casamicciola, piccolo borgo didove il 26 novembre scorso unadal monte Epomeo ha inghiottito o danneggiato 30 case. Un corpo è stato individuato da ricercatori in via Santa Barbara nel giardino di una villetta ai piedi del serbatoio idrico dell'Acquedotto Campano a poche decine di metri da dov'era stata rinvenuta Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata, che viveva in via Celario. Per questo i soccorritori sono convinti che si possa trattare del corpo di Salvatore Impagliazzo, il compagnogiovane. Un secondo corpo è nell'area al di sopra dell'abitazione dove i vigili del fuoco ispezionavano i solai alla ricerca dei genitori dei tre fratellini già estratti dal fango nei giorni scorsi. E anche il secondo corpo ...

Individuate nella zona di via Celario i corpi di due degli ultimi quattro dispersi della frana di Casamicciola . Finora è stato possibile estrarre dalla morsa del fango solo un cadavere , quello di un ...... papà di Maria Teresa, 6 anni, Francesco, di 11 e Michele, di 15nei giorni scorsi senza ... Le ricerche deglidue dispersi proseguono in una sorta di corsa contro il tempo, poiché le ...