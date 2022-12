Rick e Morty 6 | dal 1° dicembre su Netflix

Ma ecco il calendario delle principali serie tv in arrivo nel mese di dicembre:- sesta stagione dal 1° dicembre su Netflix Dopo lunga attesa arriva finalmente la sesta stagione della ...Quest'ultima serie, sarà accompagnata anche da alcuni ritorni di peso che approderanno nel catalogo, come ad esempioand, pronta a conquistare nuovamente la scena grazie ai suoi folli ...A che ora esce Rick e Morty 6 su Netflix Scopri i dettagli sull'orario di uscita della nuova stagione della serie animata per adulti!Quando esce Rick e Morty 6 parte 2 in Italia Tutte le news sui rimanenti quattro episodi della stagione in arrivo su Netflix.