Per alcuni Samsung Galaxy S10 5G la patch di novembre 2022

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) IlS10 5G, come iS10e, S10 e S10+, ha un programma di aggiornamento trimestrale e, ad eccezione dell’S10 Lite, nessuno di questi telefoni è idoneo per l’aggiornamento ad Android 13. Questo significa che i dispositivi riceveranno solo aggiornamenti minori incentrati sulla sicurezza: i proprietari delS10 5G possono aspettarsi qualcosa in più, visto che è stato adesso rilasciato un nuovo upgrade minore per il dispositivo. Come riportato da “SamMobile“, il telefono ha accolto un aggiornamento del firmware con la versione software G977BXXUDHVK1 in alcune parti d’Europa ed altri mercati dovrebbero seguire l’esempio nei prossimi giorni. Tuttavia, non aspettatevi che questo particolare aggiornamento venga rilasciato in tutti i Paesi. Il...