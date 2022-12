Dirigenti Juve intercettati | «La Consob la supercazzoliamo»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nel casontus, fra plusvalenze e carte private, un aiuto determinante alle indagine sono arrivate dalle intercettazione delle telefonate fra ibianconeri che hanno permesso di costruire gran parte dell’impianto accusatorio. Come riporta Il Corriere della Sera, intini sapevano come le plusvalenze iscritte a bilancio avrebbero potuto attirare le attenzioni della, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Larischia la serie B La fine dell'era Agnelli e l'inchiesta Figc Un altro passaggio chiave riferito dal Corriere della Sera è il dialogo tra il direttore sportivo Federico Cherubini e Stefano ...I magistrati della procura di Torino hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento sui conti della società bianconera Appuntamento in tribunale per Andrea Agnelli e il resto dello ..."Juve, le intercettazioni shock", si legge stamane in apertura su CronacaQui. Come in "Mani Pulite" - scrive il quotidiano torinese -, i dirigenti ascoltati con le cimici al ristorante: "È un'altra Ca ...Nuove intercettazioni sulla Juventus durante l'inchiesta Prisma, Stefano Cerrato sullo scambio Aké-Tongya: "Supercazzoliamo la Consob".