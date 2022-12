Cassano rincara la dose | “Cristiano Ronaldo è il problema del Portogallo”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Anche questa volta, Antonionon le manda a dire su, fortemente criticato per la sua ultima prestazione ai Mondiali. L’ex calciatore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il nuovo episodio della rubrica “Habla Antonio”, in cui si lascia spesso andare a commenti molto duri ed espliciti sui più recenti avvenimenti calcistici. Per quest’ultimo appuntamento, Fantantonio ha analizzato la partita dei lusitani contro l’Uruguay e la “vittima” delle sue accuse è stato proprio CR7.Criticacritica: “Ormai è andato” A seguire, le dichiarazioni diin merito: “Secondo me ilnon meritava di vincere. L’Uruguay ha avuto 4-5 ...

