Campania | Caldoro | Resto nel centrodestra | sono per un partito unico

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Io ha aderito ad un percorso del. Ed è una cosa che continuerò a fare”. Lo ha detto l’ex governatore della, Stefano, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano oggi a quale gruppo aderirà dopo l’annuncio della sua uscita da Forza Italia. “Ioper undi”, ha proseguito ancoraricordando quale era il programma originario delche aveva indotto la adesione “non mia personale ma di tutta la comunità socialista”. “Così come quando fu costituito il polo della libertà lo sforzo deve essere fatto dal capo del Governo come allora avvenne con Berlusconi. La Meloni deve avere questa visione nelle sue corde ma non le si può dare fretta perché i processi politici ...