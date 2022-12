Bpco | nuove linee Gold cambiano la terapia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Verona, 1 dic. (Adnkronos Salute) - La doppia broncodilatazione è il nuovo standard per il trattamento della, la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Solo la triplice associazione riduce la mortalità. Consigliate le terapie con un unico inalatore. Sono le principali raccomandazioni del nuovo report(Global initiative on obstructive lung diseases), il documento più importante per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento della, pubblicato in questi giorni e al centro di un incontro con la stampa promosso da Gsk oggi a Verona. "Obiettivo del documento - spiega nel suo intervento Claudio Micheletto, direttore Uoc di pneumologia Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona - è migliorare la gestione dellache ha un impatto forte sulla qualità della vita per le riacutizzazioni e ...

