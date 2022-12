Alberto De Pisis torna in casa e fa una confessione choc sul suo isolamento

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Come ben sappiamo, nel corso della giornata di ieri, mercoledì 30 novembre,Deha fatto il suo rientro all’interno delladel Grande Fratello Vip 7 dopo ben undici giorni dia causa del Covid. Una volta riabbracciati i suoi coinquilini, il gieffino ha raccontato la sua esperienza facendo unasul suo. Ecco cosa ha detto. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il bento dei Vipponi adDeSono trascorsi ben undici giorni dal famoso 19 novembre, giorno in cuiDeha scoperto di essere positivo al Covid. Successivamente, dopo il periodo di ...

Pochi giorni dopo però anche Wilma Goich eDesono risultati positivi: tutti sono stati messi in isolamento fino a pochi giorni fa, quando c'è stato il rientro. Luca da quando è entrato ...Detorna nella casa del GF Vip dopo il Covid: "Blindato in silenzio per dieci giorni, è stato un L'articoloDe, il ritorno al GF dopo il Covid: "Dieci giorni da incubo" ...A sorpresa Wilma Goich e Daniele Dal Moro sono ai ferri corti e lei, con le sue amiche lo attacca e critica aspramente ...I dettagli piccanti di Antonino Spinalbese su Oriana Marzoli lasceranno il segno. L'uomo rivela cose hot che non andrebbero svelate in tv ...