Addio a Ercole Baldini | si è fermato per sempre il Treno di Forlì

Soprannominato appunto il Treno di Forlì, titolo anche di una canzone di Secondo Casadei,Baldini in carriera ha saputo vincere le prove in linea alle Olimpiadi di Melbourne del 1956 e al ...Sarà un gruppo di emigrati italiani a accompagnare la premiazione di. L'anno dopo arriverà terzo al Giro, il primo mai corso, vincendo la crono di Forte dei Marmi: in quell'occasione riuscì a ...E’ scomparso a Forlì, la sua città, a 89 anni, Ercole Baldini. Conosciuto come "Il treno di Forlì” dove era nato il 23 gennaio 1933 è stato campione olimpico a Melbourne nel 1956, ha vinto il Giro d'I ...Si è fermato il treno di Forlì. All'indomani della morte di Davide Rebellin, un altro lutto ha scosso il mondo del ciclismo: si è infatti spento a 89 anni Ercole Baldini, il campionissimo forlivese ...