(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Credo che le questioni sollevate dall’exCapizzi in merito alla vicenda parcheggio comunale aprano degli interrogativi molto pesanti e non tanto sulla gestione dei vertici della burocrazia comunale, quanto sui vertici politici di questa amministrazione comunale a cominciare dalAlberto Arcidiacono e dal presidente del consiglio comunale On. Marco Intravaia”. È l’ex parlamentare del Partito democratico, Tonino, ad entrare nel merito della questione sollevata ieri su queste colonne dal consigliere comunale Piero Capizzi e che riguarda l’di undi circa 120.000 € maturato dall’ACS nei confronti del comune. Sulla questione il consigliere aveva posto una serie di interrogativi al primo cittadino, anticipando che avrebbe chiesto al presidente del consiglio comunale ...

filodirettomonreale.it

In questo caso vi è l'esonero se per ciascuna imposta ilmaturato non supera 12 euro i ... Inoltre, è possibile ottenere l'aliquota agevolata al 110% anche per le spese per l'delle ......imprese della pesca (in difficoltà per il caro carburanti del 2022) alla società San Servolo Servizi (del 25%). "La Città metropolitana conferma di avere i conti a posto con un... Abbattimento debito ACS, Russo (PD): “I cittadini hanno diritto di sapere, il sindaco dia risposte” In un 2022 con l'Italia fuori dai Mondiali di calcio, un libro del giornalista italiano Giovanni Mari accende i fari sui Campionati del 1934 e del 1938 e mette a fuoco le ombre nere che si allungano s ...COMUNICATO STAMPA Una destinazione vincolata della parte del patrimonio aureo spettante alla Confederazione deve garantire il margine di manovra politico finanziario 04 mar 2005 (DFF) Il Consiglio fed ...