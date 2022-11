Ucraina | Della Vedova +Eu | ' proseguire con invio armi a Kiev'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov (Adnkronos) - "Per noi, l'Italia devenel solco del governo precedente ad assistere in termini difensivi con l'di armamenti le istituzioni e il popolo ucraino. Sarebbe una resa smettere l'aiuto militare a. E' quello che Putin si aspetta". Lo ha detto il segretario di +Europa Benedettoin aula nella discussione sulle mozioni sulla guerra in

Leggi anche, Zelensky: "Importante superare inverno, stiamo vincendo", Onu: "Oltre 17mila vittime civili a causaguerra" Zelenskyi ha anche affermato che la situazione al fronte ...... "E' un organizzazione criminale" Senato, ritirato emendamento per invio armi a, Stoltenberg: "Sosterremo Kiev fino alla fine" "L'invasione dell'da parteRussia - ...In un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha scritto: “Collaboreremo con la Corte penale internazionale e contribuiremo alla creazione di un tribunale specializzato per giudi ...Attribuire colpe a chicchessia per le conseguenze di un cataclisma, quando la ricerca delle vittime è ancora in corso, è inopportuno. Sarebbe più salutare tacere e attendere tempi migliori, prima di i ...