Uccisa per un cappello - A 16 anni è una delle 450 vittime (ma potrebbero essere molt* di più)

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Dopo l’uccisione durante la protesta ora il regime chiede un riscatto alla famiglia affinché possa avere il corpo senza vita di Mahak Continua la scia di sangue in Iran, dove un’altra donna è morta in occasioneproteste. Questa volta a morire è Mahak Hashemi, una ragazza di soli 16morta per mano della L'articoloper unA 16è una450(madi più) NewNotizie.it.

Libero Tv

Ma non è finita:la morte di un'altra 16enne, Sarina Esmailzadeh ,anche lei in occasione delle proteste colpita alla testa sempre dalle brutali forze dell'ordine iraniane, è stato ...L'ipotesi più accreditatail momento è il suicidio. Intanto si continua a cercare il suo corpo ... Sciarelli presenta stasera un'intervista a Irfan, un altro cugino della ragazza, che ... La mamma di Alice: uccisa per aver detto "no (Agenzia Vista) Bruxelles 30 novembre 2022 “L'invasione russa dell'Ucraina ha portato morte, devastazione e sofferenza indicibile. Ricordiamo tutti gli orrori di Bucha. E’ stato stimato che più di 20 ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-39146b22-fa0c-b11f-c8a2-d80d2c6a88 ...