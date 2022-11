Torino | Cairo sempre più convinto del riscatto di Vlasic

Commenta per primo Nikola Vlasic a lungo nel, è questo l'obiettivo die Vagnati. Il club granata è già al lavoro con il West Ham per riscattare l'attaccante croato.. Ilkhan e Adopo (il francese è in ballo per rinnovare il contratto in scadenza nel '23) a ...il serbo che sta disputando i Mondiali non trova l'accordo per il prolungamento col club di, e ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Nikola Vlasic a lungo nel Torino, è questo l’obiettivo di Cairo e Vagnati. Il club granata è già al lavoro con il West Ham per riscattare l’attaccante croato.