Pagelle Tunisia Francia | TOP e FLOP dei match – I VOTI

(Di mercoledì 30 novembre 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per il secondo turno del girone C ai Mondiali:Ledei protagonisti deltra, valido per la il secondo turno del girone H dei mondiali Qatar 2022 TOP: al termine del primo tempo: Skhiri: al termine del primo tempo: CamavingaA fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il secondo turno del girone C ai Mondiali:Francia Ledei protagonisti del match trae Francia, valido per la il secondo turno del girone H dei mondiali Qatar 2022 TOP: al termine del primo tempo: Skhiri FLOP: ..Kechrida: Khazri:Giocano alle ore 16 Tunisia e Francia per l'ultima partita del Gruppo D di Qatar 2022. I nordafricani si presentano con un assetto molto coperto: difesa a cinque e il fantasista Khazri come ...Tunisia (3-4-2-1): Dahmen; Meriah, Ghandri, Talbi; Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul; Ben Slimene, Ben Romdhane; Khazri. Francia (4-3-3): Mandanda; ...