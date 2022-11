Mercoledì da record | è la serie Netflix con più visualizzazioni in una settimana

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 30 novembre 2022)ha segnato un nuovosu. Ladiretta da Tim Burton, infatti, si è affermata come quella con piùottenute nell’arco di una. Lo show ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di video on demand il 23 novembre e, nel corso delladal 21 al 27 novembre,ha ottenutoper 341.2 milioni di ore. Secondo i dati diramati da, oltre 50 milioni di famiglie hanno visto ladalla sua data di distribuzione.è diventata così lacon il maggior numero di ore viste in unada parte di uno show in lingua inglese su. In ...