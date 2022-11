Luca Zaia | chi è la moglie Raffaella Monti | “Un colpo di fulmine in discoteca”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022)ha sposato laquasi venticinque anni fa: la coppia riservatissima sul privato, non ha figli., l’incontro con la, chi è laIl governatore della Regione Veneto sarà tra gli ospiti della puntata di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno dove presenterà il libro “I Pessimisti Non Fanno Fortuna” pubblicato da Marsilio Editori. In carica al comando della presidenza della Regione Veneto dal 2010, il politico ha incontrato lada giovanissimo, quando lavorava come pr in. Tra i due undi, conche ...