Agnelli rompe il silenzio | ' Scelta in accordo con Elkann | Juve più forte di chiunque la guidi'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Per la prima volta da quando sono state ufficializzate le dimissioni del Consiglio d'Amministrazione dellantus, filtrano delle dichiarazioni dell'ex presidente dellantus. Secondo l' Ansa , ...

Secondo l' Ansa , infatti, Andreaavrebbe parlato ad alcuni senatori durante un evento fissato tempo allo Juventus Club Parlamento: "La Juventus è più grande di ogni uomo che la potrà mai ...... compreso il presidente Andrea. A distanza di 24 ore dalle prime notizie che sono circolate arrivano anche quelle di Massimiliano Allegri . Terremoto Juventus, Allegriil silenzio . ...Andrea Agnelli si è dimesso da presidente della Juventus e a pochi giorni dalla notizia è tornato a parlare. L’ex numero uno non ha rinunciato all’impegno fissato con lo Juve Club Parlamento in Senato ...Andrea Agnelli si è dimesso da presidente della Juventus e a pochi giorni dalla notizia ha scioccato il mondo bianconero è tornato a parlare. L'ex numero uno non ha rinunciato all'impegno fissato con ...