Intervista esclusiva a Luciana Frazzetto | in scena con “SIGNORI E SIGNORE BUONASERA”

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo il grande successo di Varietà Romano, di nuovo inla premiata ditta& Scapicchio, che portano divertimento, gag, travestimenti, macchiette e tanta bella musica che ci riportano indietro nel tempo omaggiando il varietà e quelle trasmissioni degli anni 60/70 che hanno accompagnato la storia della televisione italiana. Al Teatro degli Audaci, arriva il nuovo successo firmato dalla coppiae Sandro Scapicchio con lo spettacolo “” per la regia di Massimo Milazzo, che regalano al pubblico allegria e buonumore a go-go e soprattutto due ore di sane risate e buona musica. Uno show coinvolgente, dal ritmo continuo, che vede in azione una frizzante, scoppiettante e instancabile...

L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

Perkasa, che nell'ha evitato di menzionare direttamente la Cina, ha dichiarato che l'... 'E' imbarazzante affermarlo, ma la nostra capacità di pattugliare la zona economicaattorno ...È quanto ha dichiarato Papa Francesco in un'alla rivista dei gesuiti America. 'Ho anche ...mi preoccuperei se stare con il Movimento 5 Stelle o con il Terzo Polo e non affiderei in... Vicenza Calcio femminile: obiettivo serie A. Intervista esclusiva a Erika Maran L’ex calciatore del Monza Andrea Ranocchia ha rilasciato un’intervista esclusiva ad Assisi Sport, gruppo Editoriale Assisi News. Ecco i frammenti in cui l’ex centrale difensivo ...Striscia la Notizia non si ferma e torna anche questa settimana sul caso Soumahoro. Dopo le dichiarazioni dell'ex socio Sambare, Pinuccio ha raccolto le accuse di un altro ex socio ...