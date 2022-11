“È colpa di una di voi” UeD | Federica Aversano non regge e parla | le accuse dopo l’addio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 novembre 2022)ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. Non si è conclusa con la scelta finale e la classica cascata dei petali rossi l’avventura nel dating show condotto da Maria De Filippi da parte della 29enne casertana. In una intervista a Uomini e Donne Magazine, la ragazza ha spiegato i motivi del suo addio: “Ci tenevo a ringraziarvi per i tanti messaggi, credo di aver fatto la scelta giusta a lasciare. Quando senti di non stare nel posto giusto ci vuole coraggio ad andare, quando senti di non poter dare il meglio di te lasciare è l’unica cosa giusta da fare. E poi ci vuole coraggio a lasciare che a restare. Ti dico sì, sapevo di non poter dare il meglio di me e va detto che non ero proprio serena in generale nella mia vita privata”.ha proseguito: “Non mi voglio sempre bene, dovrei ...