Benzema | falso allarme | non tornerà al Mondiale in Qatar

(Di martedì 29 novembre 2022) Karim, attaccante del Real Madrid e ora alcon la Francia, nonalinKarimnonalined è atterrato sull’isola di Riunione dove passerà le vacanze. A mettere un punto sulla situazione è stato il ct Deschamps in conferenza stampa. PAROLE – «Un suo ritorno? Conoscete la situazione, è una cosa che non ho in mente. Ho parlato con Karim, conosciamo la situazione e i tempi i recupero. Ho 24 giocatori e sono quelli di cui mi occupo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

