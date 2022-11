Perché l’Italia si è fermata Economisti a confronto sul libro di Codogno e Galli

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 novembre 2022) In uno scenario internazionale di incertezza geopolitica, economica e sociale, tra guerra, crisi energetica e rischi sanitari,affronta le sfide di uno dei periodi più difficili della storia. Alle prese con attuazione del Pnrr, manovra di bilancio legata all’emergenza per imprese e famiglie, transizione ecologica e digitale, disastri ambientali, quali strumenti di rinascita? Nella necessità di maggiore competenza e innovazione, sono, inoltre, allarmanti i dati della crisi demografica e della fuga all’estero dei giovani, mentre scuola e politica si dividono sul senso del “merito”. Valorizzazione di talenti o misura per acuire disuguaglianze tra “vincenti” e “perdenti”? Termine, comunque, per sua stessa natura, affascinante e insieme ambiguo. Quale identikit, dunque, per un Paese con desiderio di riscatto ma che non ha più crescita economica? Un bel ...