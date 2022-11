Ischia | il bilancio di una catastrofe | che poteva essere evitata?

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 novembre 2022) Continuano le operazione di ricerca dei dispersi A due giorni dalla drammatica frana che si è verificata a, ildei morti si aggrava di ora in ora. Dopo Eleonora, la prima vittima accertata, il numero delle persone morte è salito a sette e tra questi ci sono anche tre bambini. Si tratta di un’intera famiglia, Maurizio Scotto di Minico, la moglie Giovanna Mazzella e il figlio della coppia GiovanGiuseppe di appena 22 giorni; due fratelli di 11 e 6 anni, Francesco e Maria Teresa Monti, e una donna di nazionalità bulgara, Nikolina Gancheva Blangova di 58 anni. Cresce il numero degli sfollati a Casamicciola, 230 fino ad ora. Il dato è stato riferito dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Per tutti è stata trovata una locazione tra strutture alberghiere o residenze di parenti. I feriti, per ora, dovrebbero5. Le ...