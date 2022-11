Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese torna a parlare di Ginevra Lamborghini | “Quella più idonea a me era senza dubbio lei”

GfSpinalbese e i voti alle sue ex fidanzate Le dichiarazioni di Charlie stanno facendo molto discutere e in molti sono convinti che meriterebbe una squalifica così come è successo in ...Il 27enne ridacchia con il comico e dà i voti alla venezuelana, paragonandola con l'ex Non fa il nome di Belen, ma sembrerebbe l'indiziata principale del commentoSpinalbese al GFnon si regola. Ridacchiando come un adolescente parla con Charlie Gnocchi del rapporto sessuale consumato nella Casa con Oriana Marzoli , da cui si è allontanato. Le sue ...Nella casa del Grande Fratello Vip sta prendendo vita un nuovo triangolo Oriana Marzoli è gelosa di Antonino Spinalbese che, dopo averla scaricata, è tornato da Giaele De Donà.Bacio tra Giaele e Antonino: scatta il limone che tutti aspettavano Giaele ha anche baciato Attilio e Luciano , facendo impazzire gli estimatori che hanno apostrofato questi siparietti come trash . Ne ...