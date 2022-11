Musica in lutto | muore a 65 anni il fondatore dei Clash Keith Levene

Keith Levene , chitarrista e fondatore dei Clash e dei Public Image Ltd, è morto in Inghilterra all'età di 65 anni. Ne dà notizia il Guardian aggiungendo che Levene, colpito da un male incurabile, è ...'Abbiamo chiesto alla Lega nazionale dilettanti di poter indossare ilal braccio e un minuto di raccoglimento. In più il nostro capitano deporrà un mazzo di fiori in panchina prima del fischio ...L’artista americana, vincitrice del premio Oscar per la miglior canzone originale nel 1984, si è spenta nella sua casa in Florida Irene Cara, cantante… Leggi ...Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Irene Cara divenuta famosa per hit come "Fame" e "Flashdance... What a Feeling" che le hanno permesso di vincere ...