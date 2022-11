Matthäus | «La più grande delusione fu Usa 94 | Vogts perse il controllo dello spogliatoio»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 novembre 2022) Lothar, ex centrocampista di Bayern monaco e Inter, ha rilasciato un’intervista all’Equipe ripercorrendo il Mondiale di Italia ’90 e la sua carriera con la Germania. Nel rievocare i ricordi ha parlato anche di Maradona e delle sfide in Serie A e in Nazionale.inizia ricordando il Mondiale 90. Il giocatore più forte che hai incontrato? «Diego Maradona.» – racconta– «Ci siamo spesso affrontati in Coppa del Mondo (durante le finali del 1986 e del 1990, vittoria nel 1986 per l’Argentina 3-2, vittoria nel 1990 per la Germania 1-0), ma anche nei club, sia in Coppa Campioni, lui con il Napoli e io con il Bayern, e in Serie A quando giocavo nell’Inter. Nel corso degli anni è nata una vera amicizia. Ma ce ne sono stati molti altri di calciatori forti, come Chris Waddleprotagonista ai ...