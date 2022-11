Liverpool | la destinazione di Klopp in caso di addio

Corriere dello Sport

Secondo quanto riporta Football Insider , il progetto dei Magpies non è passato inosservato agli occhi di Jurgen Klopp , che vede lacome meta gradita. In caso di addio al, ...Tante sono leconfermate, come altrettante sono le nuove mete che si potranno ... Quattro collegamenti a settimana, invece, partiranno verso. nel Regno Unito . Poi arriviamo all'... "Tutte le possibili destinazioni di Cristiano Ronaldo" Il quotidiano spagnolo AS cerca di analizzare le possibili destinazioni di CR7 in seguito al divorzio dello United. Premier League la priorità del cinque volte Pallone d'Oro.Ha già detto che no al Liverpool e, dunque, si riapre tutto ... stagione dal Manchester City sembra già avere le idee chiare su quale sarà la sua prossima destinazione, o almeno, ciò che verrà escluso ...