Con questa classe dirigente il Pd non ha futuro di L Pacini

(Di domenica 27 novembre 2022) Il Partito Democratico ha finalmente deciso che il 19 febbraio svolgerà le elezioni primarie per l’elezione del nuovo segretario nazionale. Il PD avrà dunque un nuovo leader dopo cinque mesi dalle elezioni di settembre. Le diverse fasi del congresso presentate nell’assemblea nazionale di qualche giorno fa spiegano il complicato e macchinoso sistema di voto, che prevede una consultazione prima tra gli iscritti e solo dopo la sfida delle primarie. Prima di queste però c’è la fase “costituente”, con il tentativo di apertura ai non iscritti e alla società civile per portare partecipazione alle discussioni sui temi del PD del. Trattasi di dunque congresso rifondativo, come più volte annunciato dallo stesso Letta. Il tentativo di provare davvero a ricostruire una identità del PD, che sembra oggi molto poco chiara agli elettori e ai suoi stessi militanti e ...

VicenzaPiù

Una decisione che potrebbe essere venuta spontaneamente da Pechino come segno di buona fede per rilanciare i rapportiSeul , che da quando il conservatore Yoon si è insediato a Seul...questi soldi fanno condoni, aumentano il tetto del contante, favoriscono i furbi e gli evasori. Risponderemo aingiustizia come abbiamo sempre fatto'. IL DETTAGLIO Se nel Padovano l'... DIAVOLI: UN’ALTRA NETTA VITTORIA, QUESTA VOLTA CON CITTADELLA TREVISO - «Un giudizio sul sindaco Mario Conte Quello che ho osservato in questi cinque anni è che Conte ci ha messo anima e cuore nel suo modo di amministrare la città. Non ...Kerry Postlewhite è il direttore degli Affari pubblici presso Cruelty Free Europe, una rete di organizzazioni per la protezione degli animali provenienti da oltre 20 Stati membri dell'Unione europea e ...