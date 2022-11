Suor Cristina torna in tv | ecco dove e quando | Da non credere

(Di sabato 26 novembre 2022) Scopriamo insiemepossiamo vedere nuovamente sul piccolo schermo, dopo la sua rivelazione. Il fatto di aver tolto il velo ha lasciato tutti completamente senza parole, e adesso si chiedono che cosa vorrà fare in televisione. Come sappiamo ha esordito a The Voice facendosi conoscere per la sua incredibile voce, poi si era L'articoloin tv:Da nonproviene da Leggilo.org.

Nella puntata di Verissimo , in onda domenica 27 novembre 2022 , torna ospitedopo essersi raccontata nel precedente appuntamento, mostrandosi per la prima volta in abiti borghesi dopo ...Scuccia , vincitrice di The Voice of Italy nel 2014, non è mai stata ostacolata nella sua passione per il canto, anche se alla fine ha deciso di lasciare la vita consacrata, con gran ...Cristina si racconta lo scorso sabato all’interno di un programma tv. Lo fa con la grazia e l’ingenuità che hanno contraddistinto anche la sua vita precedente, quella di Orsolina della sacra famiglia.Condividi su Va in onda sabato 26 novembre e domenica 27 il consueto appuntamento con Verissimo, alle ore 16.00 su Canale 5. Silvia Toffanin durante il corso delle due puntate accoglierà nuovi ospiti ...