Non ti avvicinare a questi segni | saranno nervosissimi!

Il Libraio

Racconta la delusione per la metamorfosi della "destra - centro" in cuisi riconosce più, ma ... Moratti, da tecnica, è più interessata al futuro della "sfida più grande" e cioè "mondi ...... tra gli altri, di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, e...unica che leghi la fruizione dell'opera alla possibilita' di vedere Milano da una prospettiva... Carra (Ad del Gruppo Feltrinelli): “Le librerie non devono intimidire. Per avvicinare i giovani dobbiamo essere più pop” André Onana dice tutto sulla sua avventura all’Inter e non soltanto. Ecco le parole del portiere titolare nerazzurro nell’intervista rilasciata oggi a Sportweek: “Ero all’Ajax e un paio di anni fa Pie ..."Ero all'Ajax e un paio di anni fa Piero Ausilio si avvicina per la prima volta al mio agente: gli racconta le cose come stanno, senza giri di parole, come piace a me. E dal minuto 1, ...