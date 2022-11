Monica Leofreddi | chi è | età | carriera | vita privata | figli e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 novembre 2022) Ci siamo, manca poco ad una nuova ed imperdibile puntata di Verissimo! Come sempre, a partire dalle 16.30 su Canale 5 la padrona di casa Silvia Toffanin è pronta a regalare un momento di gioia e relax ai propri telespettatori. Anche questo sabato saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche la conduttrice, conosciamola meglio! Biografia ediè nata a Roma l’8 aprile del 1965 ed è una conduttrice televisiva italiana. La suaè iniziata nel 1982 come conduttrice di trasmissioni sportive nella televisione romana GBR. Approdata in Rai nel 1984 grazie a Piero Ottone nel programma Le regole del gioco. Dal 1986 al 1994 conduce i collegamenti esterni di ...