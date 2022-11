Mercatini di Natale | cioccolato e commedie dialettali | il week-end in provincia

Dopo aver fatto shopping al Manchester Arndale (nel Regno Unito ), più di 400 clienti hanno dovuto fare i conti con la ressa scaturita daidie dalla finale di coppa del mondo di ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Idisono tra gli appuntamenti più attesi dell'anno, per i grandi come per i piccini. L'atmosfera che si respira è magica, i panorami sono spesso da favola. E il profumo di vin brulè e ...Santa Claus is coming to town. Oggi l’inaugurazione del Viterbo Christmas village, ma Babbo Natale sarà anche nell’aria in note, con le musiche natalizie in filodiffusione.Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - Anche in questo Natale, accanto alle idee regalo, arriva il 'pandottone' di Aism, l'Associazione italiana sclerosi multipla, per aiutare i servizi di assistenza che ...