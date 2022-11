X Factor 2022 | le pagelle del quinto live

(Di venerdì 25 novembre 2022) È stata una battaglia, la quinta puntatadi X, intitolata “Tutti contro tutti”. In effetti, tutti i concorrenti, reduci dalla presentazione degli inediti, gareggiavano per l’accesso alla semifinale del talent, facendo i conti con la doppia eliminazione prevista. Così, dopo due manche – la prima, chiamata Giostra, rapidissima e la seconda, con l’orchestra – sono stati resi noti i nomi dei semifinalisti di X: Linda, i Santi Francesi, Beatrice Quinta, gli Omini e i Tropea, questi ultimi sopravvissuti al ballottaggio con i Disco Club Paradiso, eliminati alla fine della seconda manche. Joelle, invece, è stata eliminata dal televoto al termine della prima manche, la cosiddetta Giostra, durata sette minuti, in cui i concorrenti si sono esibiti rapidamente con le cover che li hanno ...

