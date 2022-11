Violenza donne | Sánchez | aspirare a liberarcene è un obbligo

"Aspirare a un Paese libero dallacontro leè un obbligo democratico": è il messaggio lanciato su Twitter dal premier spagnolo, Pedro Sánchez, nella giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le ...Proprio oggi, 25 novembre, giornata nazionale contro lasulle, la strage di Prati assume un significato ancora più importante, profondo e toccante. Molte sono le analogie fra alcune ...Ma poi cambia idea. D’altra parte, è una notizia ristoratrice quella che il deputato leghista consegna nella giornata internazionale della lotta alla violenza sulle donne: lui e la moglie Milena hanno ...Il 25 novembre è la giornata per ricordare che ancora oggi, 365 giorni l'anno, solo in Italia, una donna muore in media muore una donna ogni settimana, solo perché è donna. Ma è anche e soprattutto l' ...