Truffa su carburanti,13 indagati e sequestro beni per 25 mln - Sicilia 2 ditte individuali e 13 indagati nell'ambito di un'inchiesta per una presunta truffa su carburanti. I sequestri sono stati eseguiti nelle province di Catania, Palermo, Enna, Catanzaro e Reggio. Militari della Guardia di finanza di Catania e funzionari dell'Agenzia di accise, dogane e monopoli (Adm) della Sicilia hanno sequestrato beni per 25 milioni. Il provvedimento del Gip etneo, emesso su richiesta della Procura Europea di Palermo.