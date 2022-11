Tanto resti una sgualdrina | la rabbia di Meghan Markle

(Di venerdì 25 novembre 2022) La sessualità femminile è ancora un tabù: ne è convinta, che ne ha parlato nel suo podcast "Archetipi". La duchessa di Sussex, in particolare, ha spiegato che - secondo lei - le donne che esplorano la propria sessualità sono ancora denigrate, mentre gli uomini verrebbero sempre elogiati. La moglie del principe Harry ha parlato di uno stigma ancora troppo presente nella società. Secondo la, la sessualità femminile è molto più diffamata rispetto a quella maschile. "Non capisco cosa ci sia nello stigma che circonda le donne, la loro sessualità e l'esplorazione della loro sessualità che è molto più diffamata che per un uomo - ha detto l'ex attrice americana nell'ultimo episodio del suo podcast su Spotify -. Man mano che invecchi, esplori e inizi a comprendere la tua sessualità, che spesso però viene usata ...

