Supercomputer Leonardo | ecco a cosa servirà

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo essere stato inserito tra i quattro più potenti della Top500, ilè stato inaugurato al Tecnopolo di Bologna. Siamo entrati nella sala del calcolatore più potente in circolazione, presentato ufficialmente ieri e operativo da aprile 2023

Vi abbiamo già parlato delbolognese, una vera e propria eccellenza italiana: il gigantesco PC, infatti, è il quarto più potente al mondo , nonché il più potente in tutta Europa. Oggi, finalmente, ...- E' il quarto computer più veloce e potente al mondoDalla periferia bolognese l’Italia guarda al futuro con l'inaugurazione del supercomputer Leonardo, il quarto più potente in circolazione della Top500 su scala globale. Situato a pochi passi dalla ...Dalla periferia bolognese l’Italia guarda al futuro con l'inaugurazione del supercomputer Leonardo, il quarto più potente in circolazione della Top500 su scala globale. Situato a pochi passi dalla ...