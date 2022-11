Qatar 2022 | gruppo A | Olanda-Ecuador 1-1**

(Di venerdì 25 novembre 2022) Doha, 25 nov. - (Adnkronos) -edpareggiano per 1-1 in un match delA dei mondiali di Qatar, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Al vantaggio degli 'arancioni' con Gakpo al 6', risponde Valencia al 49'.edguidano il girone con 4 punti, davanti al Senegal con 3, fanalino di coda e ormai eliminato il Qatar a zero. Il 29 novembre si decideranno le due squadre che approderanno agli ottavi di finale con i match trae Qatar e Senegal ed

