Torna “Wine for Smile” | l' asta di vini pregiati italiani per solidarietà

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Giovedì 1 dicembre, a partire dalle ore 19.00, al Circolo Canottieri Anienela “for”, l'diall'insegna della solidarietá, giunta alla sua XVII edizione. Un appuntamento, e ormai una tradizione nella Capitale, capace di coniugare la cultura viticola italiana con la cultura della. L'evento charity è organizzato in prossimità delle festività natalizie dallaHouse Fondazione Onlus, nata nel 2000 per curare ed assistere bambini e giovani adulti nati con malformazioni del volto. Durante l'battuta da Luciano Carnaroli, che ha lavorato per oltre vent'anni per la casa londinese Christie's, saranno proposti agli ospiti piccoli lotti di ...