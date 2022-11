Ronaldo | ennesimo record | è l’unico ad aver segnato in 5 Mondiali diversi

Le reti dei lusitani portano la firma di Cristianosu rigore al 65', Joao Felix al 78' e Leao all'80'; per gli africani in gol Ayew al 73' e Bukari all'89'. Per CR7 l'record: con il ...Giorno di gloria per Cristianoche con il gol segnato su rigore contro il Ghana a Qatar 2022 ha infranto l'record, diventando l'unico calciatore della storia ad aver segnato in cinque Mondiali diversi. Non sono ...Il Portogallo batte 3-2 il Ghana nella prima partita dei Mondiali di Qatar 2022, appuntamento molto sentito da CR7 dopo la separazione dal Manchester United ...(Adnkronos) - Giorno di gloria per Cristiano Ronaldo che con il gol segnato su rigore contro il Ghana a Qatar 2022 ha infranto l'ennesimo record, diventando l'unico calciatore della storia ad aver ...