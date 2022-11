PERUGIA-GENOA | INFO VENDITA BIGLIETTI

(Di giovedì 24 novembre 2022), 21 novembre 2022 – ACCalcio comunica che è iniziata laper la garain programma domenica 27 novembre ore 15. Al momento laè aperta (on line e nelle ricevitorie convenzionate) per i settori Curva Nord e settore ospiti. La biglietteria osserverà i seguenti orari: giovedì 24 novembre dalle 16 alle 19; venerdì 25 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato 26 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; domenica 27 novembre (giorno gara) dalle 10 alle 13. Laper il settore ospiti terminerà il giorno antecedente la gara (sabato 26 novembre ore 19). Il costo del tagliando è 15 euro. Fonte articolo e foto: www.accalcio.com ...

...00 Spagna - Germania CALCIO - SERIE B 12:30 Reggina - Benevento 15:00 Brescia - SPAL 15:00 Cittadella - Cosenza 15:00 Como - Bari 15:00 Frosinone - Cagliari 15:0015:00 Südtirol - ......00 Spagna - Germania CALCIO - SERIE B 12:30 Reggina - Benevento 15:00 Brescia - SPAL 15:00 Cittadella - Cosenza 15:00 Como - Bari 15:00 Frosinone - Cagliari 15:0015:00 Südtirol - ..."Biglietti per gli ospiti, il Gos non decide. Tutto rinviato alla riunione in programma oggi", scrive La Nazione. Ancora nulla.Sicurezza centrocampo per Pippo Inzaghi, allenatore della Reggina, che da sei partite di fila ha schierato il suo reparto di mezzo con i medesimi interpreti. Fabbian-Majer-Hernani, ...