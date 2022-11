(Di giovedì 24 novembre 2022) – Prima seduta mercoledì 23 corrente della Giunta delle Elezioni del Senato, l’organo di una delle due Camere in Parlamento che ha il compito della verifica della regolarità della elezione di ogni suo membro. E sollecitati dai tanti messaggi ricevuti in redazione dai nostri connazionali residenti, mail quasi tutte con l’espressa richiesta d’informazioni sui ricorsi presentati alle due Giunte delle Elezioni sui tantieffettuati nelle recenti consultazioni elettorali italiane nel mondo. Per conoscere lo stato dell’arte, ci siamo rivolti al neo nominato vicepresidente della Giunta delle Elezioni del Senato, avvocato sen.della Lega. Senza entrare subito nell’argomento a cuore dei nostri emigrati e solo per mera curiosità, gli abbiamo chiesto di spiegarci le ragioni di logica politica, ...

RomaDailyNews

Tra i relatori del didattito che seguirà insieme agli amministratori del Comune Andrea Cella, Amelia Zanti e Nadia Marnica anche il senatore, del dipartimento di Giustizia Lega ...... seguito dal piccolo ma pungente Mordilla di Antonio Principato (CVL), e daiDamanhur di ...nel gran finale in programma sabato 3 dicembre per aggiudicarsi il prestigioso TrofeoSailing ... Manfredi Potenti: "Brogli all'estero Esamineremo". Quando Boh! - RomaDailyNews «Sul reddito di cittadinanza ci vuole grande attenzione. Dimenticare i poveri non è degno di un grande Paese e in un momento di difficoltà economica così grande non possiamo lasciare le famiglie senza ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-52d51d3-1f6e-4f10-5921-9c75a9a9a18 ...