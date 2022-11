Licheri | “Niente sconti a questa destra”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Senatore Ettore(M5S), Conte parla di “governo vigliacco” che “mostra i muscoli con gli ultimi”. Siamo all’inizio di un massacro sociale? “Vigliacco, perché tagliano le gambe ai percettori del reddito di cittadinanza e facilitando la vita a chi vorrà andare in giro con un rotolo di 5.000 euro di contanti in tasca. Questo è lo specchio dimanovra. Gli evasori ed i colossi che hanno fatto guadagni da favola sucrisi oggi traggono un sospiro di sollievo perché il governo ha deciso che farà cassa colpendo coloro che da 3 anni vivono con 500 euro al mese. E sa come si motivascelleratezza? Perché sono “occupabili”, si è detto, e se non hanno un lavoro evidentemente è perché preferiscono stare sul divano. Tutto questo è semplicemente sconcertante. La Commissione europea ha chiesto ai 27 paesi ...

LA NOTIZIA

Sul caso è intervenuto anche il senatore M5s Ettore: 'Per Repubblica', ha detto, 'il ...di tutto questo. E' accaduto che non avendo a disposizione pregiudicati o condannati da sistemare ...... " Non ho letto nulla, non ne so, non so cosa dire... '. Ma il clima nel partito contiano ... Ettore, senatore dei 5 Stelle e fedelissimo di Giuseppe Conte, prova invece a chiudere le ...