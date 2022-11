Guida al gruppo H

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 24 novembre 2022) IlH è quello della nostalgia per chi è cresciuto nei primi anni ’10 del 2000 (quindi non proprio nostalgia, diciamo un accenno di nostalgia). Quasi ogni incontro rievoca un ricordo. Per l’Uruguay, ad esempio, è la memoria di alcuni dei propri giorni più gloriosi: Suarez che, sotto il diluvio di Porth Elizabeth, rientra sul destro e trafigge la Corea del Sud negli ottavi di finale del 2010; la doppietta di Cavani nella vittoria contro il Portogallo quattro anni fa, sempre durante gli ottavi. Per non parlare dell’incrocio tra “la Celeste” e il Ghana, a dodici anni di distanza da una partita che ormai è un classico della storia della Coppa del Mondo, con il salvataggio di mani di Suarez e lo scavetto del Loco Abreu. Che dire, poi, del confronto tra Portogallo e Corea del Sud? L’allenatore degli asiatici è Paulo Bento, ex CT di Cristiano Ronaldo e compagni a Euro ...