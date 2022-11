Cielo sereno e brinate mattutine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Giornata di sole, cone venti deboli.. Ecco le previsioni del tempo di Maurizio Sabatino del Centro Meteorologico Lombardo. Giovedì 24 novembre 2022 Tempo Previsto: bel tempo. Durante la prima parte della giornata, il transito di nuvolosità bassa su Alta Valtellina darà luogo a deboli e sporadiche precipitazioni sotto forma di nevischio a quote superiori i 1300 mt.sulle pianure e gelate nei fondovalle. Foschie al mattino sui settori sud orientali, Basso Bresciano, Mantovano e Cremonese.Temperature: minime comprese tra i 2°C e 5°C sulle aree di pianura; massime comprese tra i 13°C e 15°C .Venti: deboli settentrionali in pianura, con temporaneo aumento su Varesotto. Rinforzi dai quadranti occidentali su Milanese e Pavese; deboli, al più ...

Da www.ansa.it METEO CICLONE FINE NOVEMBRE Durerà poco la tregua seguita al ciclone - lampo di ieri: un'altra perturbazione è in arrivo nel weekend e colpirà zone idrogeologicamente fragili, con un ...Il meteo, però, prevedee poco nuvoloso: è il vento che fa preoccupare. Al punto che Venezia, fino a venerdì, continuerà a registrare punte di marea fino a 125 centimetri. Giovedì 24 cielo sereno e clima più freddo In particolare avremo bel tempo al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 14°C, la ...Si alzano leggermente le temperature nella regione: a Roma arriveranno fino a diciotto gradi, ma anche in provincia saranno abbastanza miti ...