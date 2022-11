Alpitour World cambia il marchio e inaugura una nuova fase

(Di giovedì 24 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) –, player italiano dell’industria turistica,una, con un’organizzazione più solida ed efficiente e un bilancio in crescita. Un nuovoche raccoglie il simbolo del gabbiano e lo reinventa, una “narrativa corporate” chiara e con il focus di sviluppo dei prossimi anni: innovazione, sostenibilità e persone.Un progetto di rinnovamento, fanno sapere dall’azienda, durato mesi per restituire al mercato, ai clienti e agli stakeholder, l’immagine di un gruppo in movimento. Forte di un anno fiscale appena concluso con risultati soddisfacenti, le novità sono state presentate durante un evento agli Ibm Studios di Milano: il nuovo, una “narrativa corporate” strutturata, un sito di gruppo che racchiude e rende ...

