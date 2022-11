Sparatoria in un supermercato Walmart Morti e feriti in Virginia

(Di mercoledì 23 novembre 2022)in undi Chesapeake, in: secondo le prime notizie ci sono diverse vittime e l'attentatore è morto, si legge in un tweet della città di Chesapeake. La polizia di Chesapeake conferma che un uomo armato ha sparato e ucciso più persone in un negozionello Stato americano della, aggiungendo che anche il tiratore è morto. Gli agenti hanno risposto a una segnalazione di unaaldi Sam's Circle intorno alle 22:15, ha detto il portavoce della polizia di Chesapeake Leo Kosinski in un briefing. Nell'arco di 35-40 minuti, gli agenti hanno trovato diverse persone morte e ferite nel negozio e hanno messo insieme squadre di soccorso, ha aggiunto. La polizia ritiene che ci fosse un solo tiratore, che è morto, ...

