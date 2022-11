Omicidio a Canelli | padre uccide il figlio al culmine di una lite - Cronaca - quotidiano net

L'uomo, 61 anni, ha poi chiamato i carabinieri e confessato quanto aveva fatto. Ancora da capire il movente, forse debiti accumulati dal giovane ...Nel corso dell'interrogatorio l'uomo ha confessato di aver ammazzato il figlio. Pesce è in stato di arresto, in attesa di essere trasferito in carcere. Sono in corso i rilievi tecnici da parte di ...La situazione in casa era già tesa da tempo. L'uomo ha parzialmente confessato al telefono, quando ha allertato i soccorsi.ASTI - E' scoppiata all'alba di questa mattina in un appartamento di Canelli (Asti), in zona via Giovanni XXIII la lite familiare degenerata nell'omicidio compiuto da un padre 61 anni, Piero Pesce, ne ...